Орангутаны используют сленг, чтобы казаться круче

Исследователи, изучающие так называемые крики «поцелуй-писк», используемые обезьянами на Борнео и Суматре, обнаружили, что это не врожденные звуки. Орангутаны способны придумывать новые варианты криков, которые различаются по высоте звука и длительности.

«У орангутанов с низкой плотностью населения есть специальный сленг, который они постоянно используют и меняют. Они "консервативны", но, как только используется новый вариант обращения, все его слышат, и этот вариант быстро включается в коммуникацию, обогащая сленг», — цитирует The Guardian автора исследования Адриано Ламейру.

По его словам, когда вокруг много орангутанов, такое общение «больше похоже на какофонию». «Кажется, что новизна выкриков в большом почете, как и у певчих птиц. Особи хотят показать свою крутость и то, насколько они "бунтари"», — добавил Ламейра.

Команда ученых 6120 часов наблюдала за обезьянами, работая на шести исследовательских станциях в период с 2005 по 2010 год. Исследователи записывали крики не менее 70 орангутанов. Разные сообщества иногда использовали одни и те же новые вариации криков, хотя между популяциями обезьян не было связи и они находились очень далеко друг от друга.

Небольшие группы обезьян реже издавали новые крики, но сохраняли новый сленг, когда он появлялся. Результаты исследования подтверждают идею о том, что человеческий язык развивался постепенно, а общение между обезьяноподобными предками человека, вероятно, также подвергалось влиянию социальных факторов.