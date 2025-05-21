Кошку с наркотиками задержали в Коста-Рике

Необычного наркокурьера задержали на границе тюрьмы Покочи в Коста-Рике. Кошка пыталась проникнуть через колючую проволоку с партией запрещенных веществ на спине, сообщает People.

Как сообщает Министерство юстиции страны, бдительные охранники заметили подозрительное животное при попытке преодолеть ограждение. «Офицер, находившийся на посту, сразу поднял тревогу, что позволило перехватить груз», — говорится в публикации. На спине у кошки были закреплены два пакета — с 236 граммами марихуаны и 68 граммами героина.

Видео инцидента, опубликованное властями, показывает, как охранники аккуратно освобождали животное от наркотиков с помощью ножниц. После задержания кошку передали в Национальную службу по охране здоровья животных для обследования.

«Мы изучаем записи камер наблюдения, чтобы установить, кто организовал эту необычную попытку контрабанды», — заявили представители учреждения. По их словам, методы доставки наркотиков заключенным становятся все более изощренными, однако использование животных остается редким случаем.

Эксперты отмечают, что это не первый случай, когда преступники пытаются использовать животных для перевозки запрещенных веществ. Однако, как подчеркивают в правоохранительных органах, подобные попытки редко остаются незамеченными благодаря бдительности охраны и современным системам видеонаблюдения.

Сейчас кошка находится под наблюдением ветеринаров, а тюремные власти продолжают расследование, пытаясь выяснить всю цепочку участников этой операции.