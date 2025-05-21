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Забредшего в Латвию из России енота убили. И так будет с каждым 3 3565

В мире животных
Дата публикации: 21.05.2025
grani.lv
Забредшего в Латвию из России енота убили. И так будет с каждым

В Латвии, в Балвском крае, охотники впервые добыли енота — этот вид официально не зарегистрирован в нашей стране, а в Европейском союзе еноты официально признаны инвазивным видом. Следует отметить, что в Латвии обитают енотовидные собаки, которых в разговорной речи часто называют "енотами", однако это не один и тот же вид.

О том, что в окрестностях Балви поселились еноты (Procyon lotor), жители сообщили в конце апреля, когда представителей вида впервые зафиксировали в лесу камеры наблюдения. Еноты — всеядные животные, и в их род входят три вида: обыкновенный енот (Procyon lotor), косумельский енот (Procyon pygmaeus) и крабоед (Procyon cancrivorus).

Еноты в Европе официально признаны инвазивным видом, представляющим угрозу для природы — они всеядны, легко адаптируются к различным условиям, способны уничтожать популяции птиц, конкурировать с другими видами за пищу, а также распространять бешенство. В 30-х годах прошлого века они были завезены в Германию и Россию из Северной Америки, и по неосторожности некоторые особи сбежали из питомников и оказались на свободе. В настоящее время они замечены в лесах Центральной Европы, а также в Узбекистане, Азербайджане и России. До этого времени еноты в Латвии зафиксированы не были.

Охотник Янис Шакинс, которому Государственная лесная служба (VMD), ссылаясь на Управление охраны природы (DAP), поручила добыть животное, рассказывает, что установил в лесу ловушку.

«Я поставил ящик на месте приманки для кабанов, где енот уже ранее был сфотографирован. В качестве приманки использовал кусок свежего мяса. Также я разместил ящик так, чтобы момент поимки зафиксировала лесная камера. Около часа дня камера прислала фото, на котором видно, что ящик захлопнулся», — рассказал Янис в журнале Medibam.lv.

Охотник сообщил, что этот первый в Латвии добытый енот оказался самцом, и, согласно указаниям VMD и DAP, он был усыплён. «Из трофея будет изготовлено чучело», — добавил охотник.

Учитывая распространение енотов в соседних странах, возможно, в будущем они в большем количестве появятся и в латвийской дикой природе. Поэтому очень важно при обнаружении таких животных сообщать об этом Государственной лесной службе.

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#охота #инвазивные виды
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Оставить комментарий

(3)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    22-го мая

    Самый инвазивный вид на этой планете это человек. Только два живых существа уничтожают среду своего обитания это вирус и человек.

    14
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    22-го мая

    Он кому-то мешал жить ? Объявили все латвийскую охоту , наверно енот имел глупость ляпнуть что-нибудь по русски и тут понеслось . Из себя чучело зрелой урод моральный .

    13
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    22-го мая

    фашисты

    22
    2
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