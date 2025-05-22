Мужчина пытался провести 6 попугаев через границу в своих ботинках

Сотрудники Таможенной и пограничной службы США пресекли необычную попытку контрабанды. На границе с Мексикой таможенники задержали мужчину, пытавшегося незаконно провезти попугаев в Калифорнию.

Стражи правопорядка заметили странные выпуклости вокруг лодыжек 51-летнего мужчины и при досмотре нашли у него в ботинках шесть попугаев. Дальнейший досмотр выявил еще шесть попугаев в его автомобиле. Две птицы, к сожалению, оказались мертвы.

Это далеко не единственный случай подобных попыток контрабанды животных. Всего несколько дней спустя на той же границе другого мужчину задержали с 16 живыми волнистыми попугаями и тремя живыми курами, спрятанными под одеялом в его машине. В марте таможенники нашли 21 попугая и тукана у мексиканца, пересекавшего границу в Текате.

Контрабандистов передали полиции и специалистам и Службы рыболовства и дикой природы США для дальнейшего расследования. Животные находятся на карантине под контролем ветеринаров, чтобы убедиться, что они не переносят птичьих заболеваний, включая птичий грипп, сообщает Focusing on Wildlife.