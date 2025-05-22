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Птицы, оказывается, тоже умеют по-настоящему дружить — открытие биологов 0 246

В мире животных
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Птицы, оказывается, тоже умеют по-настоящему дружить — открытие биологов

Уникальное исследование доказало, что в мире животных взаимопомощь возможна не только между родственниками.

Исследование африканских великолепных скворцов (Lamprotornis superbus), проведенное учеными из Колумбийского университета (США) демонстрирует, что в мире животных также имеет место взаимопомощь, и она часто обусловлена ожиданием, что услуга будет возвращена. Исследование, опубликованное в Nature, основывается на данных, собранных в течение 20 лет, и доказывает, что скворцы проявляют «взаимность», помогая друг другу подобно тому, как это делают люди.

«Сообщества скворцов — это не просто семьи, гораздо сложнее: включают как родственных, так и неродственных особей, живущих вместе, словно люди», — отмечает руководитель исследования Дастин Рубенштейн.

Давно известно, что животные помогают своим близким родственникам для сохранения своих генов. Скворцы, действительно, предпочитают помогать родственникам, но многие из них также оказывают поддержку и неродственным особям. Авторы обнаружили, что такая помощь происходит благодаря формированию долговременных отношений взаимопомощи, которые иногда продолжаются годами.

Доказательство существования такого поведения среди животных, не связанных кровными узами, оказалось сложной задачей, так как требовалось большое количество данных, собранных на протяжении долгого времени. С 2002 по 2021 год ученые исследовали тысячи взаимодействий между сотнями птиц и собирали ДНК для изучения генетических связей.

«Эти птицы, по сути, формируют дружбу. Я думаю, что такая взаимопомощь, вероятно, распространена в большинстве сообществ животных, просто людям не удавалось ее обнаружить из-за недостатка длительных исследований. Наш следующий шаг — исследовать, как формируются эти отношения, насколько они долговечны и почему некоторые сохраняются, а другие распадаются», — говорит Рубенштейн.

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