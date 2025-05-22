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Вымирать передумали. Популяция индийских львов увеличилась на треть 0 258

В мире животных
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Вымирать передумали. Популяция индийских львов увеличилась на треть

Популяция азиатских или индийских львов за последние пять лет увеличилась более чем на треть и составила 891 особь. Перепись уязвимого и некогда исчезающего вида провели в Индии.

Азиатский лев, который исторически когда-то обитал от Ближнего Востока до Индии, сейчас представлен изолированной популяцией в заповеднике дикой природы в западном индийском штате Гуджарат.

«Популяция азиатских львов, которая в 1995 году составляла 304 особи, неуклонно росла на протяжении последних трех десятилетий. В 2020 году она составляло 674, а сейчас увеличилось до 891», — заявил журналистам главный министр Гуджарата Бхупендра Патель.

Величественные большие кошки немного меньше своих африканских сородичей, и у них есть кожная складка на животе.

Охота и вторжение человека привели к тому, что к 1913 году численность популяции сократилась всего до 20 особей, и сейчас львы водятся только в заповеднике дикой природы, где они бродят по сухим лиственным лесам и открытым лугам.

Популяция львов неуклонно растет благодаря многолетним согласованным усилиям правительства.

Последняя перепись, проходившая в течение четырех дней, охватила более 35 000 квадратных километров в 11 районах штата.

Однако несмотря на рост численности, азиатский лев сталкивается с угрозой генетического инбридинга, вызванного наличием одной популяции в одном месте. Также из-за того, что весь вид живет на одной территории, они уязвимы перед лицом эпидемий и крупных лесных пожаров.

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