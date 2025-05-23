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Оцикет — обаятельный сорванец с собачьим характером 0 444

В мире животных
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Оцикет — обаятельный сорванец с собачьим характером

Оцикет — это обаятельная кошка с собачьим характером, которая может расположить к себе других домашних животных и даже сварливого соседа.

Несмотря на дикий вид, она получена в результате тщательной программы разведения, разработанной для сочетания элегантности, уверенности и интеллекта.

Как появился оцикет?

Эта порода была впервые выведена в 1964 году Вирджинией Дейли, которая скрестила сиамскую кошку с абиссинской, а затем скрестила полученное потомство с сиамской кошкой. В результате получился потрясающий котенок цвета слоновой кости с золотистыми пятнами.

Особенности породы

Оцикет известен пятнистой шерстью, окрашенной в такие цвета, как: серебристо-голубой, шоколадно-серебристый, серебристо-коричневый, палево-серебристый, лавандово-серебристый и эбеновое серебро. Эти цвета накладываются на более светлый фон, придавая ему замысловатый узор табби с блеском.

Это кошки среднего и крупного размера с миндалевидными глазами и крепким, мускулистым телосложением. Некоторые имеют темный кончик на хвосте.

Поведение оцикета

Оцикет ведет себя скорее как лабрадор, чем как леопард. Эти кошки уверены в себе, любят людей и ладят с сородичами. Активны, ласковы и любознательны.

Они не стесняются незнакомцев и радостно встречают гостей. Оцикеты формируют прочные связи с людьми, что делает их одной из наиболее социально подкованных пород кошек.

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