Открыт новый вид полностью черной древесной змеи

На горнодобывающем предприятии на небольшом острове у юго-восточного побережья Папуа — Новой Гвинеи была замечена блестящая древесная змея Dendrelaphis atra, полностью черного цвета и длиной около 120 см. Ее гладкая окраска и большие черные глаза привлекли внимание ученых, и они провели более тщательное изучение создания.

Исследование, проведенное Фредом Краусом из Мичиганского университета, стало частью более обширного проекта по изучению местной популяции змей.

Папуа — Новая Гвинея славится своим биоразнообразием, и в провинции Милн-Бей обитает множество уникальных эндемичных видов. Уникальность D. atra заключается в его почти однородном темном цвете, что выделяет его среди сородичей с более светлыми оттенками или четкими узорами. Таксономические различия были подтверждены с помощью анализа расположения чешуи, формы тела и половых органов.

Интересно, что черная древесная змея была впервые замечена в деградированной среде на шахтерском острове, что свидетельствует о ее способности адаптироваться к измененной среде. Краус также обнаружил три других вида Dendrelaphis на соседних островах, подчеркивая важность изолированных экосистем как очагов биоразнообразия.

Эти находки открывают новые возможности для будущих исследований, особенно в условиях сложной топографии Папуа — Новой Гвинеи.