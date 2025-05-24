Шартрез: как одна из старейших пород кошек едва не исчезла

Шартрезская кошка — одна из самых очаровательных и загадочных пород кошек в мире. Шартрез, которого часто называют «улыбающейся голубой кошкой», известен своей густой шерстью, яркими медно-зелеными глазами и спокойным поведением.

Несмотря на то что эти кошки редко встречаются за пределами Европы, они завоевывают сердца по всему миру своей ласковой, собачьей преданностью и добродушным общением.

Происхождение и история

Некоторые легенды утверждают, что порода произошла от кошек, которых держали картезианские монахи, в то время как другие предполагают, что они произошли от торговцев, вернувшихся с Ближнего Востока.

Первый шартрез, вероятно, появился много веков назад, а первые официальные документы о породе появились во Франции в 18 веке.

Как и многие породы, шартрез был почти потерян во время Второй мировой войны, но тщательное разведение преданными заводчиками кошек сохранило его родословную. Современный шартрез сохранил свой уникальный внешний вид и темперамент благодаря этой преданности.

Как выглядит шартрез?

Это кошки среднего и крупного размера с мускулистым телом, тонкокостными ногами, широкой грудью, округлой головой и фирменной улыбкой.

Их плюшевая шерсть имеет сине-серый оттенок, что делает их одними из самых элегантных голубых кошек.

Шартрезская индивидуальность

Шартрез — спокойная порода, предпочитающая общаться с помощью жестов и языка тела, а не мяуканья.

Эти животные, как правило, следуют за хозяевами и формируют прочные связи со своими семьями, включая других питомцев и детей. Из них получаются отличные домашние кошки, которые хорошо себя чувствуют в спокойной обстановке с возможностями для общения.