Свистящие лягушки могут исчезнуть прежде, чем их успеют хорошо изучить

Ученые предупреждают о серьезных угрозах для двух недавно открытых видов лесных лягушек, обитающих в узкой полосе высокогорного тропического леса Квинсленда в Австралии.

Профессор Майкл Махони из Университета Ньюкасла изучает амфибий, которые сталкиваются с изменениями климата, сокращающими их ареалы.

Свистящая лягушка Litoria eungellensis населяет менее восьми квадратных миль горного леса и предпочитает более прохладные условия, в то время как свистящая лягушка Litoria corbeni обитает на высоте.

Оба вида уязвимы к резким изменениям среды обитания, и любое разрушительное событие может привести к их исчезновению. Их уникальные вокализации и окраска помогают идентифицировать их как отдельные виды, но не защищают от угроз, связанных с изменением климата и лесными пожарами. Исследования показывают, что климатические изменения в прошлом также повлияли на распределение этих лягушек, подчеркивая важность сохранения их среды обитания.