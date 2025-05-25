Какой из оленей самый большой на планете? А какой самый маленький?

Среди 47 видов оленей, включая уникального оленя-мунтжака и недавно открытый Pudella carlae, самым крупным является лось. Самцы достигают 1,8 метра в высоту и могут весить до 450 килограммов, а их рога вырастают до 1,8 метра в длину.

Самым крупным представителем является аляскинский лось (Alces alces gigas). Самая крупная особь из зафиксированных весила 816 килограммов и был убита в 1897 году в Юконе.

Лоси предпочитают холодный климат благодаря своему размеру и теплоизолирующему меху. В Северной Америке название этого животного moose происходит от алгонкинского слова, обозначающего “пожиратель веток”. Эти гиганты действительно питаются листьями и ветками деревьев.

Русское “лось” происходит от того же древнего индоевропейского корня, что и “олень” и “лань”, означавшего, вероятно, “рыжеватый, бурый”.

Хотя олени воспринимаются как робкие существа, они могут быть весьма опасными, особенно в период гона.

А вот самым маленьким оленем в мире является пуду, обитающий в Чили и Аргентине. Его высота в холке составляет чуть более 70 см.