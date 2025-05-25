Baltijas balss logotype

Какой из оленей самый большой на планете? А какой самый маленький? 0 334

В мире животных
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Какой из оленей самый большой на планете? А какой самый маленький?

Олени — разнообразное семейство млекопитающих, обитающее в различных экосистемах.

Среди 47 видов оленей, включая уникального оленя-мунтжака и недавно открытый Pudella carlae, самым крупным является лось. Самцы достигают 1,8 метра в высоту и могут весить до 450 килограммов, а их рога вырастают до 1,8 метра в длину.

Самым крупным представителем является аляскинский лось (Alces alces gigas). Самая крупная особь из зафиксированных весила 816 килограммов и был убита в 1897 году в Юконе.

Лоси предпочитают холодный климат благодаря своему размеру и теплоизолирующему меху. В Северной Америке название этого животного moose происходит от алгонкинского слова, обозначающего “пожиратель веток”. Эти гиганты действительно питаются листьями и ветками деревьев.

Русское “лось” происходит от того же древнего индоевропейского корня, что и “олень” и “лань”, означавшего, вероятно, “рыжеватый, бурый”.

Хотя олени воспринимаются как робкие существа, они могут быть весьма опасными, особенно в период гона.

А вот самым маленьким оленем в мире является пуду, обитающий в Чили и Аргентине. Его высота в холке составляет чуть более 70 см.

Читайте нас также:
#в мире животных
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ученые хотят, чтобы вы публиковали больше фотографий домашних животных. Зачем?
Ученые хотят, чтобы вы публиковали больше фотографий домашних животных. Зачем?
Что чувствуют кошки и собаки? Мифы и правда о психологии домашних питомцев
Что чувствуют кошки и собаки? Мифы и правда о психологии домашних питомцев
Уникальный слух помогает самцам комаров выживать и размножаться
Уникальный слух помогает самцам комаров выживать и размножаться
Нидерланды запретили разводить собак брахицефальных пород
Нидерланды запретили разводить собак брахицефальных пород
Мифическая гигантская крыса оказалась реальной
Мифическая гигантская крыса оказалась реальной 330
Замечено впервые: черви возводят из собственных тел огромные башни
Замечено впервые: черви возводят из собственных тел огромные башни 182
Как какаду научились пользоваться питьевыми фонтанчиками
Как какаду научились пользоваться питьевыми фонтанчиками 132
Почему комары некоторых людей кусают больше?
Почему комары некоторых людей кусают больше? 521

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 141
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 198
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 228
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 499
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 282
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 175
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 141
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 198
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 228

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео