Живущие рядом крысы и землеройки обмениваются бактериями

Люди продолжают превращать зеленые уголки планеты в автомагистрали и жилые районы, что вызывает вопросы о том, как дикие животные адаптируются к изменяющимся условиям.

Исследование, возглавленное Алессандрой Джакомини из Университета Суонси, показывает: мелкие млекопитающие в тропических лесах Борнео не только приспосабливаются к измененным ландшафтам, но и могут обмениваться кишечными бактериями.

Ученые проанализировали микробиомы различных видов на границе между городом и деревней, обнаружив, что крыса Rattus rattus и местная землеройка Sundamys muelleri имеют схожие профили микробиомов в пригородных зонах. Это указывает на то, что общее использование среды может способствовать сходству микробиома.

Изменения в окружающей среде были особенно заметны в профиле бактерий у норвежских крыс. У них выявлены различные микробные паттерны между городскими и пригородными районами.

Землеройки продемонстрировали меньшее разнообразие бактерий, но также имели некоторые общие штаммы с грызунами. Это подчеркивает важность изучения взаимодействия между видами и их микробиомами в условиях городской среды, а также потенциальные риски для здоровья человека от зоонозных микробов.