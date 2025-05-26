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Акулы и скаты используются морские ветрогенераторы как укрытия 0 494

В мире животных
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Акулы и скаты используются морские ветрогенераторы как укрытия

Новое исследование вод Северного моря, проведенное учеными из Вагенингенского университета, показало, что некоторые виды акул и скатов используют голландские морские ветряные электростанции как укрытие.

Анализ ДНК, собранной из воды, подтвердил присутствие пяти видов акул и скатов в этих зонах. Колючие скаты встречались наиболее часто, в то время как звездные гладкие акулы и светлые скаты появлялись в разные сезоны. Гигантские акулы, известные своими длительными миграциями, были обнаружены зимой, что указывает на новые маршруты миграции.

Исследование использовало метод экологической ДНК (eDNA), позволяющий обнаруживать виды без их прямого наблюдения. Это открывает возможности для масштабного мониторинга морской жизни. Зоны безопасности вокруг турбин запрещают донное траление, что способствует восстановлению бентосных обитателей и создает более богатые кормовые угодья для хищников. Однако ученые предостерегают от возможного ущерба экосистемам при изменении правил.

Результаты исследования были опубликованы на фоне принятия Закона о восстановлении природы в ЕС, подчеркивая необходимость балансировать развитие возобновляемой энергетики с охраной экосистем.

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