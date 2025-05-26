Истоки музыки: шимпанзе настукивают ритмы в разных стилях

Шимпанзе обладают чувством ритма, что может пролить свет на эволюцию музыки.

Несмотря на то что эти приматы не могут исполнять произведения Гершвина, они барабанят по древесным корням, чтобы передать информацию, а у каждой особи есть свой уникальный стиль.

Команда исследователей проанализировала 371 ритм от 47 особей из 6 популяций двух подвидов — восточных и западных шимпанзе. Обезьяны демонстрировали определенный “бит”, который отличался между подвидами.

Опыт показал: западные шимпанзе пользуются равномерными интервалами между ударами, а для восточных характерно чередовать краткие и более протяженные интервалы, создавая ритм, напоминающий свинг.

Таким образом, шимпанзе демонстрируют предсказуемость ритма, что является мощным индикатором его действительного наличия.

Хотя шимпанзе не воспроизводят музыкальные паттерны, аналогичные человеческим, их “барабанная игра” содержит базовые элементы ритма, указывая на более раннее эволюционное происхождение музыки.