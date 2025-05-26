Baltijas balss logotype

Истоки музыки: шимпанзе настукивают ритмы в разных стилях 1 294

В мире животных
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Истоки музыки: шимпанзе настукивают ритмы в разных стилях

Шимпанзе обладают чувством ритма, что может пролить свет на эволюцию музыки.

Несмотря на то что эти приматы не могут исполнять произведения Гершвина, они барабанят по древесным корням, чтобы передать информацию, а у каждой особи есть свой уникальный стиль.

Команда исследователей проанализировала 371 ритм от 47 особей из 6 популяций двух подвидов — восточных и западных шимпанзе. Обезьяны демонстрировали определенный “бит”, который отличался между подвидами.

Опыт показал: западные шимпанзе пользуются равномерными интервалами между ударами, а для восточных характерно чередовать краткие и более протяженные интервалы, создавая ритм, напоминающий свинг.

Таким образом, шимпанзе демонстрируют предсказуемость ритма, что является мощным индикатором его действительного наличия.

Хотя шимпанзе не воспроизводят музыкальные паттерны, аналогичные человеческим, их “барабанная игра” содержит базовые элементы ритма, указывая на более раннее эволюционное происхождение музыки.

Читайте нас также:
#полезно знать #в мире животных
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го мая

    Кто бы это Киркорову подсунул, для ознакомления.

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ученые хотят, чтобы вы публиковали больше фотографий домашних животных. Зачем?
Ученые хотят, чтобы вы публиковали больше фотографий домашних животных. Зачем?
Что чувствуют кошки и собаки? Мифы и правда о психологии домашних питомцев
Что чувствуют кошки и собаки? Мифы и правда о психологии домашних питомцев
Уникальный слух помогает самцам комаров выживать и размножаться
Уникальный слух помогает самцам комаров выживать и размножаться
Нидерланды запретили разводить собак брахицефальных пород
Нидерланды запретили разводить собак брахицефальных пород
Мифическая гигантская крыса оказалась реальной
Мифическая гигантская крыса оказалась реальной 330
Замечено впервые: черви возводят из собственных тел огромные башни
Замечено впервые: черви возводят из собственных тел огромные башни 182
Как какаду научились пользоваться питьевыми фонтанчиками
Как какаду научились пользоваться питьевыми фонтанчиками 132
Почему комары некоторых людей кусают больше?
Почему комары некоторых людей кусают больше? 521

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 141
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 198
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 229
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 501
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 282
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 175
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 141
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 198
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 229

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео