Роботы-собаки становятся полноценной частью жизни в Сингапуре

Роботы-собаки все активнее внедряются в различные сферы жизни в Сингапуре, одной из ведущих экономик Азии.

Эти четвероногие помощники выполняют множество задач: от охраны автобусных остановок и сопровождения граждан с нарушениями зрения до патрулирования стройплощадок и помощи социальным службам. Число предприятий, специализирующихся на робототехнике, возросло до больше чем 300, что свидетельствует о быстром развитии сектора.

С появлением новых производителей, включая компании из Китая, стоимость роботов-собак снизилась до 2700 долларов США, что способствовало их популяризации. В марте китайская компания Deep Robotics представила усовершенствованную систему навигации для этих устройств, улучшив их управление и автономность.

Использование роботов-собак растет по всему миру, их применяют в том числе правоохранительные органы и военные. В Сингапуре они использовались во время пандемии COVID-19 для обеспечения безопасного дистанцирования в парках, а также сопровождали политических кандидатов в предвыборной кампании. Хотя точное количество используемых роботов-собак не отслеживается, интерес к ним растет благодаря их мобильности и адаптивности.

Эти устройства оснащены ИИ и могут справляться с различными условиями. Роботы также используются для обеспечения безопасности: один из них, например, патрулирует автобусное депо, а другой проверяет состояние железнодорожных составов.