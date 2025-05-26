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Рыбы-клоуны нашли способ выживания в условиях климатического кризиса — ученые шокированы 0 332

В мире животных
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Рыбы-клоуны нашли способ выживания в условиях климатического кризиса — ученые шокированы

Свежая публикация в Science Advances гласит, что для того, чтобы совладать с теплеющими океанами, рыбы-клоуны приспособились уменьшаться в размерах.

Отмечается, что ученые пронаблюдали, как часть рыб уменьшалась в размерах в ходе волны тепла у побережья Папуа — Новой Гвинеи, и те особи, которые становились меньше по габаритам, с большей вероятностью могли выжить.

В частности, исследователями были отслежены и замерены 134 рыбы-клоуна в заливе Кимбе во время интенсивной волны тепла два года назад, из-за которой до сих пор обесцвечиваются кораллы на всей планете. Было установлено, что 101 особь уменьшилась в длине по меньшей мере один раз из-за теплового стресса.

Авторы работы из Бостонского университета признаются, что они поначалу были шокированы самим фактом того, чтобы эти рыбы уменьшаются. Хотя исследователям пока неизвестно, как именно рыбы-клоуны это делают, одна из возможных идей состоит в том, что они могут уменьшаться путем реабсорбции собственного костного вещества.

Не исключено, что меньшие габариты могут позволить рыбкам сохранить энергию во время столь стрессового для них тепла, поскольку менее крупным рыбам нужно меньше пропитания.

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#рыба #полезно знать
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