Ястребы научились охотиться с помощью светофора

Городская среда давно стала ареной адаптационного поведения у птиц: вороны, например, известны тем, что бросают орехи на проезжую часть, чтобы их раскололи колёса автомобилей.

Однако новое исследование, опубликованное в Frontiers in Ethology, зафиксировало ещё более необычную форму поведения — ястреб Купера научился использовать автомобильные пробки на светофоре для охоты.

Автор наблюдений, зоолог Владимир Динец из Университета Теннесси, признался, что был поражён, когда впервые увидел это в действии. В течение зимы 2021–2022 годов он провёл 18 дней, по 12 часов в сутки, наблюдая из своей машины за уличной жизнью одного жилого района в Нью-Джерси. Его внимание привлекла активность ястреба Купера, который появлялся исключительно в момент, когда уличная стая птиц собиралась у дома во время обеда местной семьи.

Зоолог зафиксировал шесть попыток нападения, одна из которых увенчалась успехом — ястреб поймал воробья. Ястреб появлялся из-за деревьев, когда на светофоре выстраивалась большая очередь из машин, обеспечивающая достаточное прикрытие для приближения птицы к целы. Автор работы также заметил, что ястреб занял позицию на дереве, когда прозвучал сигнал пешеходного перехода, что указывает на осознание птицей того, что после звукового сигнала начнут скапливаться машины, и поэтому самое время готовиться к атаке.

По мнению Динеца, такое поведение говорит о высоком уровне когнитивных способностей. Ястреб, скорее всего, составлял ментальную карту района и мог предугадывать паттерны движения на основе визуальных и звуковых сигналов. Особенно удивительно, что речь идёт о молодой особи, вероятно, недавно появившейся в городской среде.