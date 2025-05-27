Пиктус: усатый сом, которого можно держать в аквариуме

Сом-пиктус (Pimelodus pictus) — популярный обитатель аквариумов, известный своими изящными движениями, выразительными черными пятнами и активным поведением. Эта южноамериканская пресноводная рыба родом из бассейнов рек Ориноко и Амазонки.

Внешний вид

Сомы-пиктус имеют серебристое тело, усеянное чёрными пятнами. Обычно они достигают длины до 13 см. Их спинной и грудной плавники снабжены острыми шипами, которые выполняют защитную функцию. Также у этих рыб хорошо развиты длинные усики, помогающие ориентироваться в пространстве и искать пищу на дне.

Условия содержания

Сом-пиктус — активная и подвижная рыба, предпочитающая просторные аквариумы. Для комфортного содержания одного или нескольких экземпляров рекомендуется объём не менее 200 литров, желательно с запасом.

Основные рекомендации:

Аквариум: от 200 л и больше. Соседи: избегать слишком мелких рыб, которых сом может принять за корм. Освещение: приглушённое, поскольку сомы ведут сумеречный образ жизни. Оформление: коряги, гладкие камни и аквариумные растения помогут воссоздать естественную среду.

Хотя в природе сомы-пиктус живут в стаях, в аквариумах их можно содержать как поодиночке, так и небольшими группами, при условии достаточного пространства.

Кормление и рацион

Сомы-пиктус — всеядные донные рыбы. В природе они питаются мелкими рыбками, насекомыми, беспозвоночными и разлагающимися растительными остатками. В домашних условиях их рацион должен быть разнообразным и сбалансированным.

Что давать:

Основной корм: тонущие высококачественные гранулы или таблетки. Дополнительно: мотыль, трубочник, замороженные корма, ошпаренные овощи (например, кабачки или шпинат).

Кормление рекомендуется проводить в вечернее время, когда рыбы наиболее активны. Важно соблюдать регулярность и не перекармливать.