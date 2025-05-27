Почему перелетные птицы весной возвращаются с юга обратно домой?

Если ответить коротко, наши птицы в основном не приспособлены к постоянной жизни в условиях южных стран, объясняет орнитолог Екатерина СТЕЛЬМАХ.

То есть они могут временно обитать на юге, добывать там себе пищу, но найти подходящее место для гнезда сложнее, как и вырастить птенцов.

К тому же в тропиках много местных видов, которые «переигрывают» мигрантов в конкурентной борьбе за пищу и гнездовые убежища из-за большей приспособленности к местным условиям. Поэтому наши пернатые в основном вынужденно улетают зимой на юг из-за морозов и нехватки пищи, но весной, когда условия дома становятся лучше, возвращаются. Здесь у них меньше конкуренции и более привычные условия для размножения.