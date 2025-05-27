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В США встретили красотку-лосиху с уникальным окрасом 0 326

В мире животных
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
В США встретили красотку-лосиху с уникальным окрасом

В Эстес-Парке (Колорадо, США) самка лося привлекла внимание специалистов необычной окраской. Ее мех ржаво-коричневого оттенка украшен белыми пятнами, что создает впечатление, будто она играла с белой краской. Такую масть называют пегой, и у лосей она встречается крайне редко, примерно один раз на 100 000 особей!

По словам представителей организации Colorado Parks and Wildlife (CPW), пегость возникает по причине мутаций, из-за которых на определенных участках кожи и меха отсутствуют меланоциты — клетки, вырабатывающие меланин.

Пегость не то же самое, что лейцизм и витилиго. Лейцизм также вызывает белые пятна, но может быть вызван повреждением клеток. Витилиго проявляется более поздно и может расширяться.

Несмотря на красоту лосихи, эксперты напомнили о необходимости держать дистанцию — особенно в сезон отела, когда самки становятся более агрессивными. Рекомендуется соблюдать расстояние не меньше 23 метра.

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