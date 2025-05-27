Загадочные новозеландские пингвины откладывают «полтора яйца» за раз (и теряют «половину»)

Большие хохлатые пингвины (Eudyptes sclateri) — один из наименее изученных видов пингвинов, обитающий на островах Антиподов и Баунти в Новой Зеландии.

Они откладывают два яйца за сезон размножения, однако первое яйцо, как правило, не выживает. Это явление называется «экстремальный обратный диморфизм размера яйца»: первое яйцо значительно меньше второго и чаще всего оно теряется либо до, либо в день откладывания второго яйца. Ни одно яйцо, отложенное первым, не выживало дольше семи дней после того, как появлялось второе яйцо.

Исследование, проведенное в 1998 году командой под руководством Ллойда Дэвиса, показало, что гнезда этих пингвинов очень простые и не содержат строительных материалов, из-за чего первое яйцо легко выкатывается из гнезда. Для эксперимента ученые окружили первое яйцо камнями, чтобы сохранить его, но это не помогло — все первые яйца были потеряны.

Исследователи предполагают, что пингвины отвергают первое яйцо из-за его меньшего размера и хрупкости. Кроме того, около половины пар почти не инкубируют первое яйцо, уделяя больше внимания второму, что связано с нехваткой пищи для двух птенцов.

Это делает больших хохлатых пингвинов уникальными среди всех видов птиц, имеющих такую значительную разницу в размере яиц.