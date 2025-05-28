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Бирманская кошка: как редкая порода выжила на грани исчезновения 0 339

В мире животных
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Бирманская кошка: как редкая порода выжила на грани исчезновения

Известная своими глубокими голубыми глазами и белоснежными лапами, бирманская кошка обладает царственным обликом и загадочной историей происхождения. Любители кошек обожают бирманскую породу за нежный характер и очаровательную внешность.

Происхождение бирманской породы

Рассказ о бирманах начинается в Бирме, где, согласно легенде, они были храмовыми спутниками священников. Это позволило животному получить титул священного кота.

Порода почти исчезла во время Второй мировой войны, и в Европе выжили только две кошки. Благодаря тщательному разведению восстановленную породу возродили с использованием других длинношерстных пород, сохранив при этом характерный вид.

Сегодня заводчики бирманских кошек следуют строгим рекомендациям по поддержанию уникальной внешности и темперамента этой породы.

Внешний вид бирманской породы

Бирманская порода известна шелковистой шерстью с отметинами на морде, ушах, лапах и хвосте. Тело кошки кремового или палевого цвета, в то время как более темные точки бывают разных оттенков.

Отличительная черта породы — белоснежные лапы, ласково называемые белыми перчатками.

Бирманы как домашние питомцы

Бирманская кошка нежная и игривая, ладит с другими домашними питомцами и людьми. Не такая голосистая, как другие породы кошек, она все же может быть довольно разговорчивой. Ее мягкое мяуканье очаровывает.

Это кошки с крепким телосложением, римским профилем средней длины и несколько округлой мордой. Их задние ноги немного длиннее передних, что придает им элегантную осанку.

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