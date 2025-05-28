Есть ли у человека «лишние» органы

Миндалины, аппендикс и зубы мудрости — что делать с «лишними» органами и лишние ли они?

Идея о лишних органах человека (рудиментах) была особенно распространена в конце XIX — начале ХХ века. Некоторые врачи предполагали аж наличие двух сотен органов, которые либо бесполезны, либо уже утратили свои функции. Нашлись активные практики, которых идея заразила, и они сотням и тысячам пациентов удаляли, что «мешало». Чаще всего операция имела печальные последствия.

В наше время к данному вопросу подходят осторожно. Да, некоторые органы утратили первоначальные функции. Но новые исследования показывают, что часть рудиментов до конца еще не изучена, а остальные вообще оказались важными и нужными. То есть если органы есть и они функционируют, то значит, природа для чего-то ими наделила человека.

Вот какие органы чаще всего называют среди лишних.

Аппендикс

Червеобразный отросток слепой кишки — на первых местах среди рудиментов. Еще лет 10–15 назад он считался самым бесполезным. Нынче предполагается, что отросток играет важную роль в иммунной системе. И он — как укрытие для микроорганизмов, которые поддерживают работу пищеварительной системы в нормальном режиме.

Людям с удаленным аппендиксом сложнее восстановить микрофлору кишечника после заражения какой-либо инфекцией. Поэтому в настоящее время профилактическое удаление отростка считается нецелесообразным. Есть еще предположение, что, удалив аппендикс, человек начинает чаще болеть ангиной.

Миндалины

Без миндалин вполне можно жить. Но опять же выяснилось, эти так называемые рудименты являются частью иммунной системы и важны как защита, особенно в детском возрасте.

Своего максимума миндалины достигают у четырех-семилетних детей, когда организм нуждается в повышенной защите от инфекций. В этом возрасте детям делают наибольшее количество прививок. Сейчас есть мнение, что именно активное формирование иммунитета способствует увеличению миндалин. По мере того как дети закаливаются, миндалины уменьшаются. К 16–20 годам обычно сохраняются небольшие их остатки, а порой и полностью исчезают ввиду атрофии лимфоидной ткани. Поэтому ныне удалять миндалины советуют только тогда, когда они не справляются с защитной функцией и превращаются в хронический очаг воспалений.

Копчик

Этот один из известных рудиментов часто называют «остатком хвоста» — на заре появления человека он нужен был для поддержания равновесия. Находится в нижнем отделе позвоночника, состоит из трех-пяти сросшихся рудиментарных позвонков, в нем нет спинного мозга. Исследования показали следующее: если бы у людей не было копчика, то у них была абсолютно другая система поддержки внутренних органов. Кроме того, эти «лишние» косточки служат важной точкой опоры.

Пожалуй, к истинным рудиментам можно отнести ушные мышцы и зубы мудрости. Мышцы, которые окружают ушную раковину, нужны были нашим предкам, чтобы приводить уши в движение. Некоторые люди и нынче умеют шевелить ушами, но они скорее исключение.

Основная функция зубов мудрости — жевательная, они служат для перетирания пищи. Поскольку человеку в процессе эволюции все реже приходилось использовать твердую и жесткую пищу, то нынче зубы мудрости вроде бы и ни к чему. Хотя лучше пусть будут, если они здоровые. У некоторых людей они растут неправильно, и их приходится удалять. В итоге приходим к выводу, что есть органы, без которых человек может обойтись, но бесполезных нет.