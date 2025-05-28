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Как киты спят и не тонут? 0 573

В мире животных
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Как киты спят и не тонут?

Этот вопрос озадачивает многих любителей океана. В отличие от нас, киты должны сознательно всплывать для следующего вдоха. Это делает их уникальными среди морских млекопитающих.

Однополушарный сон

Хитрость заключается в однополушарном сне — процессе, при котором только одна половина мозга отдыхает, в то время как другая половина сохраняет бдительность.

Это позволяет животному оставаться в сознании, всплывать на поверхность и следить за потенциальными хищниками.

Этот режим сна распространен среди морских животных, таких как афалины и горбатые киты. Пока одно полушарие мозга спит, кит может медленно плавать, поддерживать активность плавательных мышц и совершать путешествие к поверхности воды.

Дневной сон

Многие виды китов, в том числе кашалоты, спят днем. В это время они неподвижно плавают у поверхности, напоминая бревна. В этом состоянии они экономят энергию и получают необходимый отдых.

Молодые киты и детеныши обычно спят рядом со своими матерями. В более крупных стаях киты могут синхронизировать свои периоды отдыха для обеспечения безопасности.

Короткие сеансы сна

Киты и дельфины не получают долгих часов глубокого сна, которыми наслаждаемся мы. Вместо этого они могут отдыхать в течение коротких интервалов, часто до двух часов за раз, регулярно возвращаясь на поверхность для получения кислорода. Их кровь, богатая эритроцитами, помогает переносить больше кислорода и поддерживает эти короткие циклы отдыха.

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