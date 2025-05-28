Как животные покорили холод: удивительная эволюция арктических видов

На суровых просторах Арктики и ледяных равнинах Евразии живут уникальные существа, в ходе эволюции сумевшие приспособиться к экстремальным условиям. От мохнатых мамонтов до полярных лисиц — эти виды не были изначально созданы для холода, но стали его истинными хозяевами.

В недавнем исследовании биологи изучили эволюционные пути, которые привели к этим невероятным адаптациям. Используя палеонтологические данные и древнюю ДНК, они выяснили, как ледниковые циклы формировали жизнь на протяжении последних трех миллионов лет, пишет Earth.com.

Ученые выделяют два ключевых периода формирования холодоустойчивых видов:

3-2 млн лет назад — появление первых примитивных форм (мамонты, олени, овцебыки) 700 000 лет назад — развитие специализированных черт (густая шерсть, компактные тела)

К примеру, ДНК древних леммингов показывает всплеск появления новых видов всего лишь 100 000 лет назад. Норвежский лемминг — один из самых молодых известных видов млекопитающих.

По словам исследователей, существовало три пути адаптации к холоду. Мамонты и белые медведи мигрировали из умеренных климатических зон в арктическую. Эволюция на месте была характерна для таких видов, как северные олени и песцы. Горную преадаптацию проходили шерстистые носороги и тибетские виды животных. Они эволюционировали в высокогорных регионах, прежде чем мигрировать на север.

Растения чаще мигрировали в Арктику, чем эволюционировали там. Лишь 5% современной флоры — полярные эндемики. Большинство современных арктических видов растений появились за последние два миллиона лет, и многие прибыли из южных альпийских или бореальных зон.

Ученые отмечают, что холодолюбивые виды — одни из самых уязвимых животных и растений к современному изменению климата. Понимание того, как виды эволюционировали в прошлом, необходимо для понимания рисков, с которыми сталкиваются исчезающие виды сегодня.