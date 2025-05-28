Корниш-рекс — кошка с кудрявой шерстью и огромными ушами

Порода зародилась в Корнуолле, Англия, в 1950 году, когда в результате естественной мутации на свет появился первый котенок корниш-рекс. В результате получилась кудрявая кошка с необычной внешностью и энергичным характером.

Внешность и характер корниш-рексов

В отличие от большинства кошек, у корниш-рексов нет остевых волос — только мягкий, пушистый средний слой шерсти, на ощупь напоминающий мех кролика.

Вот еще несколько фактов о внешности корниш-рекса:

короткая шерсть с волнистой текстурой; средний размер, узкая талия, длинные задние лапы и яйцевидная голова; чрезвычайно крупные уши; выразительные, часто голубые глаза.

Эти кошки игривы, общительны и любознательны. Они отлично ладят с кошками, другими питомцами и детьми.

Из-за их чувствительности к холодной погоде их лучше содержать как домашних кошек. Отсутствие слоев мехов делает их восприимчивыми к перепадам температуры и воздействию на кожу.