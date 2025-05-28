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Первые вредители: как клопы стали «вечными спутниками» человека 0 972

В мире животных
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Первые вредители: как клопы стали «вечными спутниками» человека
ФОТО: пресс-фото

Исследователи из США раскрыли удивительную историю клопов, которые начали сопровождать людей еще 60 000 лет назад. Оказалось, что те насекомые, которые перешли с летучих мышей на неандертальцев, смогли пережить ледниковый период и расселиться по всему миру, а их сородичи, оставшиеся с рукокрылыми, почти вымерли.

Энтомологи сравнили геномы двух линий клопов: «человеческую» линию, которая развивалась вместе с людьми, и линию летучих мышей, которая резко сократилась после ледникового периода и так и не восстановилась. Оказалось, что численность клопов, связанных с людьми, начала расти с появлением первых крупных поселений в Месопотамии 12 000 лет назад, отмечает автор исследования Линдсей Майлс.

Как люди «одомашнили» клопов:

60 000 лет назад — клопы перешли с летучих мышей на неандертальцев, покидающих пещеры. 20 000 лет назад — ледниковый максимум резко сократил популяцию «летучей» линии. 12 000 лет назад — рост городов дал толчок клопам-спутникам человека.

«Когда люди ушли из пещер, они невольно взяли с собой часть клопов. Это уменьшило генетическое разнообразие, но позволило им выжить», — говорит соавтор исследования Уоррен Бут.

Ученые также пытаются понять, как клопы смогли пережить массовую обработку ДДТ в XX веке. После резкого сокращения численности в 1950-х они вернулись всего через пять лет. Исследователи обнаружили мутацию гена, отвечающего за устойчивость к пестицидам. Это отличный пример эволюции в реальном времени.

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