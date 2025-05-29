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Более 3500 видов животных страдают от изменений климата 0 270

В мире животных
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Более 3500 видов животных страдают от изменений климата

Изменение климата становится третьим по значимости фактором утраты биоразнообразия, наряду с чрезмерной эксплуатацией и разрушением природной среды.

Анализ, проведенный экологом Уильямом Рипплом из Университета штата Орегон, показывает, что не менее 3500 видов животных находятся под угрозой из-за повышения температуры и других климатических стрессов. Особенно уязвимы беспозвоночные, такие как морские виды, которые не могут легко покинуть теплые воды.

Исследование охватывает 70 814 видов в 35 таксономических группах и показывает, что шесть классов беспозвоночных составляют более четверти видов, уязвимых к климатическим угрозам.

Экстремальные климатические явления, такие как волны тепла, уже приводят к массовой гибели организмов, что негативно сказывается на экосистемах. Эти события могут вызвать каскадные эффекты, влияя на углеродный цикл и взаимодействия между видами.

Несмотря на тревожные данные, большинство животных еще не оценено с точки зрения климатического риска, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований.

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