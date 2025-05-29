В горах Новой Гвинеи обитает уникальная «неуловимая» крыса

Субальпийская шерстистая крыса (Mallomys istapantap) была описана в 1989 году на основе музейного образца и с тех пор наблюдалась в дикой природе лишь один раз.

Чешский аспирант Франтишек Веймелка провел шестимесячную экспедицию на Новой Гвинее, чтобы найти это редкое животное. Он сотрудничал с местными коренными общинами, которые помогали ему в поисках.

В ходе исследования одной из гор Веймелка задокументировал 61 вид млекопитающих и стал первым человеком, который запечатлел шерстистую крысу на видео и фото.

Животное было найдено на высоте от 3700 до 3200 метров. С помощью фотоловушек и ночных вылазок Веймелка смог исследовать пять взрослых самцов, вес которых варьировался от 995 граммов до 1,5 килограмма. Также он исследовал содержимое желудка грызунов, состоявшее в основном из папоротников.

У найденных особей был яркий красновато-коричневый цвет груди, что не упоминалось в предыдущих источниках.

Сочетание современных и традиционных методов поиска привело к важным наблюдениям за этим удивительным грызуном.