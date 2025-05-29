Вы знали, что в пустыне Гоби живут медведи? Они крайне редкие

В пустыне Гоби обитает одно из самых редких животных на планете — гобийский бурый медведь (Ursus arctos gobiensis), называемый монголами мазаалай. Этот вид считается наиболее редким среди всех медведей, а его существование долгое время воспринималось как миф.

Первое документированное упоминание об этих зверях относится к 1943 году. Данные медведи адаптировались к суровым условиям пустыни, где температура может колебаться от −38 до +42, и источники воды находятся на расстоянии до 160 км друг от друга.

Британский натуралист сэр Дэвид Аттенборо подчеркивает, что пресноводные источники становятся спасением для этих животных, особенно для детенышей.

Невзирая на свою выносливость, гобийским медведям угрожают экстремальные температуры и горнодобывающая отрасль. В 2019 году они получили международную защиту через Конвенцию по мигрирующим видам. Проект «Гобийский медведь» помогает восстановить этот критически исчезающий вид, оснастив 20 медведей ошейниками слежения для изучения их поведения и миграций.