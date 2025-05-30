Черепахи возвращаются в парк Йосемити после многолетнего гнета лягушек-быков

С 2016 по 2022 год аспирант Калифорнийского университета в Дэвисе Сидни Вудрафф проводила исследование, фиксируя влияние лягушек-быков на местные экосистемы. Лягушки были завезены в 1950 году и быстро заполнили пруды, угрожая местным видам.

Вудрафф и ее команда документировали, что количество черепах в прудах без лягушек было в два-три раза выше. В зараженных прудах наблюдали лишь крупных черепах, что указывает на вымирание молодняка.

Уничтожение лягушек-быков позволило местным земноводным вернуться.

Вудрафф отметила, что с уменьшением числа лягушек-быков начали слышаться крики других местных лягушек и появляться саламандры, что свидетельствует о восстановлении экосистемы.