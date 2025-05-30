Крошечная летучая мышь пролетает за ночь 150 км

Новое исследование показало, что крошечная, находящаяся под угрозой исчезновения летучая мышь — южный длиннокрыл — размером со спичечный коробок способна пролетать около 150 км за одну ночь. Эти существа гнездятся в пещерах на юго-западе Виктории и юго-востоке Южной Австралии и вылетают на поиски пищи, поедая насекомых, которые составляют половину их веса.

Институт Артура Райла начал отслеживать длиннокрылов от пещеры в Портленде, чтобы выяснить их миграционные маршруты. Летом и осенью они летали от Портленда до Наракоорта и Варрнамбула, расстояния составляли 156 и 97 км соответственно. Летучие мыши часто возвращались обратно в последующие ночи.

Исследователи установили миниатюрные GPS-трекеры на 39 особях в сентябре 2023 года и на 69 в феврале 2024 года. По словам доцента Лизы Годиньо, расстояния, которые преодолевают эти крошки, просто “невероятны”.

Весной полеты были короче — среднее расстояние составило 12 км, вероятно из-за беременных самок, которым сложно совершать длинные перелеты.