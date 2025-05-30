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Новое исследование раскрыло секрет успеха ленивцев 0 265

В мире животных
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Новое исследование раскрыло секрет успеха ленивцев

Ленивцы известны своей медлительностью, но новое исследование показывает, что именно эта особенность может быть ключом к их выживанию на протяжении миллионов лет.

Ученые проанализировали эволюционную историю ленивцев, включая вымершие виды, и отметили, что гигантские ленивцы являлись легким трофеем для древних охотников, тогда как маленькие особи, обитающие на деревьях, смогли выжить.

Ленивцы, обитающие в тропических лесах Южной и Центральной Америки, представляют собой лишь малую часть их 30-миллионной эволюционной истории. Примерно 15 000 лет назад они начали вымирать, и ученые спорят о причинах — была ли основным фактором охота человека или повлияли экологические изменения.

В свежем исследовании эксперты выяснили, что ленивцы многократно меняли размеры тела в ответ на климатические изменения. Более крупные, ведшие наземный образ жизни, исчезали, в то время как мелким древесным видам удалось дожить до нынешних времен.

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