В Таиланде арестовали кошку за незаконный «кусь»

Тайская полиция столкнулась с необычной проблемой — злостным нарушителем закона в виде потерявшейся кошки. Когда сотрудники старались отыскать её хозяев, пушистая преступница неожиданно укусила нескольких полицейских, за что и была в шутку ими задержана и «арестована».

Этот инцидент вызвал улыбки у горожан и стал темой обсуждений.

Сотрудник, ответственный за арест, даже опубликовал подробный отчет по процедуре задержания животного с прикрепленными фотографиями. В нем было указано, что для идентификации кошки использовались отпечатки её лап, а также были сделаны снимки в профиль и анфас и измерен рост преступницы. Это только добавило комичности ситуации.

В конце концов, когда урок пушистой арестанткой был был усвоен (или нет), ее вернули нашедшимся владельцам. А случай стал ярким примером того, что даже в повседневной жизни есть место забавным и неожиданным событиям.