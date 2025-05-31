Чуть не вымершие млекопитающие Европы вновь активно развиваются

Из всей биомассы млекопитающих лишь 4 % остаются дикими, остальные — это люди и домашний скот.

В течение веков дикие животные были вытеснены из своих мест обитания и оказались на грани исчезновения. Однако в последние годы наблюдается удивительное возрождение некоторых видов. В Европе снова слышен вой волков, бобры восстанавливают плотины, а бизоны возвращаются в Карпаты. Это не просто случайные события, а результат десятилетий мониторинга и усилий по сохранению.

Отчет организации Rewilding Europe показывает, что у многих из 24 отслеживаемых видов млекопитающих наблюдается значительное восстановление.

Например, популяция евразийского бобра увеличилась более чем на 16 000 % с 1960-х годов, а численность серых волков выросла с 12 000 до более 21 500 за десять лет. Испанская популяция бурого медведя также демонстрирует рост.