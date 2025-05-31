Ястребы используют дорожную инфраструктуру и автомобили во время охоты

Во время наблюдений в Вест-Оранже, штат Нью-Джерси, Динец заметил, как ястреб использует автомобили как укрытие для охоты. Птица вылетала из кроны дерева, когда на светофоре загорался красный сигнал и машины останавливались в очереди. Это позволяло ей незаметно подкрадываться к стае воробьев, которые собирались у проезжей части.

Динец провел 12 часов наблюдений и зафиксировал шесть попыток нападения, одна из которых завершилась успехом.

Ястреб использовал звуковой сигнал светофора как индикатор для атаки, что свидетельствует о высоком уровне интеллекта и способности адаптироваться к городской среде.

Данное поведение подчеркивает умственные способности ястребов, которые обычно недооценивались в сравнении с более социальными птицами, такими как вороны. Динец отметил, что подобные адаптации необходимы для выживания в опасных условиях городов.