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Ястребы используют дорожную инфраструктуру и автомобили во время охоты 0 365

В мире животных
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Ястребы используют дорожную инфраструктуру и автомобили во время охоты

Исследование, проведенное Владимиром Динецом из Университета Теннесси, выявило удивительное поведение молодого ястреба Купера в городской среде.

Во время наблюдений в Вест-Оранже, штат Нью-Джерси, Динец заметил, как ястреб использует автомобили как укрытие для охоты. Птица вылетала из кроны дерева, когда на светофоре загорался красный сигнал и машины останавливались в очереди. Это позволяло ей незаметно подкрадываться к стае воробьев, которые собирались у проезжей части.

Динец провел 12 часов наблюдений и зафиксировал шесть попыток нападения, одна из которых завершилась успехом.

Ястреб использовал звуковой сигнал светофора как индикатор для атаки, что свидетельствует о высоком уровне интеллекта и способности адаптироваться к городской среде.

Данное поведение подчеркивает умственные способности ястребов, которые обычно недооценивались в сравнении с более социальными птицами, такими как вороны. Динец отметил, что подобные адаптации необходимы для выживания в опасных условиях городов.

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