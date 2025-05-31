Колибри стремительно эволюционируют из-за людей

За последнее столетие их клювы стали более острыми и изогнутыми, что связано с массовой посадкой эвкалиптов и популяризацией кормушек для птиц. Эти факторы изменили ландшафт, обеспечив колибри постоянный доступ к нектару и позволив им расширить ареал обитания вплоть до юга Аляски.

Исследования музейных коллекций показали, что клювы колибри в Южной Калифорнии становятся все более острыми. Это помогает им извлекать нектар из искусственных кормушек и дает конкурентное преимущество. Более острые клювы также могут выполнять функцию терморегуляции, помогая птицам сбрасывать излишки тепла.

Интересно, что в более холодных северных регионах колибри начинают развивать более короткие и тупые клювы, адаптируясь к климату. Темпы этих изменений впечатляют: самые значительные произошли всего за 10 поколений, что демонстрирует быструю эволюцию под воздействием окружающей среды.