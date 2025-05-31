Почему в средневековом манускрипте монах пожаловался на кошку

В 1420 году в Девентере (Нидерланды), писец столкнулся с неприятной ситуацией: оставив свою рукопись открытой на столе, он вернулся и обнаружил, что на страницы помочилась кошка.

Это происшествие вдохновило его на создание забавного произведения, сохранившегося до наших дней. В латинском тексте он проклинал кота, который испортил его труд, и предостерегал других не оставлять открытые книги на ночь, чтобы избежать подобных инцидентов.

Кошки, несмотря на вероятность подобной порчи ценных предметов, играли важную роль в библиотеках Средневековья — они защищали рукописи от грызунов. Это подчеркивается стихами IX столетия ирландского монаха о его коте Пангуре Бане, который охотился на мышей, пока монах искал подходящие для произведения слова.

Вывод из этой старинной истории прост и до сих пор актуален: не оставляйте ценные вещи в открытом для кошек доступе.