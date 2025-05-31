Уникальная улитка засасывает червей, как спагетти

Улитка Powelliphanta hochstetteri, обитающая в Новой Зеландии, впечатляет своими размерами — она достигает величины лимона и обладает красивой коричневой раковиной.

Эти хищные улитки питаются дождевыми червями и другими улитками, “засасывая” добычу, как спагетти. Однако их численность резко сократилась из-за инвазивных хищников, таких как крысы и горностаи.

В то время как популяция улиток уменьшается, численность птиц пастушков-уэка увеличивается. Эти нелетающие пернатые стали уже обычными обитателями этих мест и даже создают проблемы для туристов, так как могут обворовывать палатки.

Увеличение численности уэка связано с исчезновением других местных видов, что создает новый баланс в экосистеме.

Чтобы помочь улиткам, проект Janszoon создал защищенные зоны в национальном парке Абель-Тасман. Эти участки позволяют улиткам восстанавливаться без угрозы от хищников. Пока что инициатива дает положительные результаты, и жизнь в этих зонах процветает.