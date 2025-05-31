В Австралии нашли гадюку с тремя клыками

Специалисты Австралийского парка рептилий сообщили о необычном открытии: у гадюки вида Acanthophis antarcticus обнаружили третий клык, который полноценно функционирует и находится на левой стороне челюсти. Это делает данное существо одним из опаснейших на планете.

Гадюка знаменита своим стремительным броском — она жалит всего за 0,15 секунды.

Представители этого вида атакуют земноводных, ящериц и пернатых, а их яд приводит к параличу и летальному исходу.

По словам операционного менеджера парка Билли Коллетт, такие мутации крайне редки. Обыкновенно змеи сбрасывают свои клыки, но эта гадюка продолжает производить яд с помощью всех трех клыков. Феномен важен для развития программы по созданию противоядий. Команда парка изучает токсины пяти самых опасных змей Австралии, включая змееголовов и тайпанов, чтобы использовать его в производстве антидотов.

«Это нечто, чего мы никогда прежде не видели», — добавил Коллетт. Уникальная гадюка находится под наблюдением уже семь лет, и третий клык до сих пор на месте. Открытие подчеркивает важность исследований ядовитых змей для медицины.