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В Австралии нашли гадюку с тремя клыками 0 514

В мире животных
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
В Австралии нашли гадюку с тремя клыками

Специалисты Австралийского парка рептилий сообщили о необычном открытии: у гадюки вида Acanthophis antarcticus обнаружили третий клык, который полноценно функционирует и находится на левой стороне челюсти. Это делает данное существо одним из опаснейших на планете.

Гадюка знаменита своим стремительным броском — она жалит всего за 0,15 секунды.

Представители этого вида атакуют земноводных, ящериц и пернатых, а их яд приводит к параличу и летальному исходу.

По словам операционного менеджера парка Билли Коллетт, такие мутации крайне редки. Обыкновенно змеи сбрасывают свои клыки, но эта гадюка продолжает производить яд с помощью всех трех клыков. Феномен важен для развития программы по созданию противоядий. Команда парка изучает токсины пяти самых опасных змей Австралии, включая змееголовов и тайпанов, чтобы использовать его в производстве антидотов.

«Это нечто, чего мы никогда прежде не видели», — добавил Коллетт. Уникальная гадюка находится под наблюдением уже семь лет, и третий клык до сих пор на месте. Открытие подчеркивает важность исследований ядовитых змей для медицины.

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