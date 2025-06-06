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Дело было в Риге: одинокой собаке (таксе) помогли люди (полицейские) 1 888

В мире животных
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

Сотрудники муниципальной полиции проникли в рижскую квартиру, где обнаружили одинокую таксу. Ее отправили в приют.

На место происшествия полицейских встретили соседи, который рассказали, что собака лает уже длительное время, а жильцов квартиры никто не видел несколько дней. Дверь квартиры никто не открыл.

Поскольку лай продолжал доноситься из квартиры, полицейские попросили старшего по дому открыть дверь. Откуда у него ключи от чужой квратиры - не сообщается.

Внутри квартиры сотрудники полиции обнаружили коричневую таксу, поведение и внешний вид которой свидетельствовали о сильном стрессе и истощении. Кроме животного, в квартире никого не было. Полицейские зафиксировали, что у собаки не было ни еды, ни питьевой воды, а также места для отправления естественных нужд.

Учитывая выявленные нарушения, полицейские связались со службой спасения животных. Представитель службы прибыла на место и доставила животное в ветеринарную клинику. Считать чип с собаки не удалось — она не подпускала к себе.

По факту произошедшего начато административное производство. За жестокое обращение с животными физическому лицу может быть назначен штраф от 100 до 2000 евро, юридическому — от 200 до 3500 евро, а также запрет на содержание животных сроком до двух лет.

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(1)
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    Aleks
    6-го июня

    Приятно ,что люди -полицейские любят собачек.Если бы они любили бы ещё людей,то цены бы им не было.

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