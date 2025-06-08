Клещ или паук: почему очень важно их не путать

На первый взгляд пауки и клещи выглядят схоже — оба относятся к классу паукообразных. Однако между ними существует ряд существенных различий, знание которых важно не только для интереса, но и для здоровья.

Основные отличия клещей от пауков

Строение тела

У пауков тело состоит из двух чётко выраженных сегментов: головогруди и брюшка, соединённых тонкой «талией» — перетяжкой. У клещей такой перетяжки нет: их тело выглядит цельным, без чётких границ между отделами.

Органы зрения

Пауки обычно имеют восемь глаз (иногда шесть). У клещей органов зрения меньше — до четырёх, и у некоторых видов они вообще отсутствуют.

Количество ног

Как у пауков, так и у взрослых клещей по четыре пары ног, каждая из которых заканчивается двумя-тремя коготками. Однако личинки клещей имеют только шесть конечностей — это важный диагностический признак.

Окрас и внешний вид

Пауки покрыты плотным экзоскелетом и имеют разнообразные окрасы в зависимости от вида. Клещи, как правило, окрашены в коричневые, красноватые, золотистые, чёрные или иссиня-чёрные тона. После насыщения кровью их тело увеличивается и приобретает сероватый оттенок.

Почему важно различать пауков и клещей?

Хотя и те и другие могут вызывать страх, клещи особенно опасны для здоровья человека. Они переносят заболевания, такие как клещевой энцефалит и боррелиоз. Умение вовремя распознать укус и правильно извлечь клеща может предотвратить серьёзные последствия.

При обнаружении укуса клеща необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Признаками укуса могут быть покраснение кожи, бледный ореол вокруг воспалённого участка и тёмная точка в месте прикрепления клеща. Важно не трогать паразита голыми руками, не давить и не обрабатывать химикатами. Извлекать его следует аккуратно: с помощью нитки, пинцета, а лучше — специальным устройством, стараясь не повредить тело клеща.