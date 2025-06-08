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Клещ или паук: почему очень важно их не путать 0 514

В мире животных
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Клещ или паук: почему очень важно их не путать
ФОТО: dreamstime

На первый взгляд пауки и клещи выглядят схоже — оба относятся к классу паукообразных. Однако между ними существует ряд существенных различий, знание которых важно не только для интереса, но и для здоровья.

Основные отличия клещей от пауков

  1. Строение тела

У пауков тело состоит из двух чётко выраженных сегментов: головогруди и брюшка, соединённых тонкой «талией» — перетяжкой. У клещей такой перетяжки нет: их тело выглядит цельным, без чётких границ между отделами.

  1. Органы зрения

Пауки обычно имеют восемь глаз (иногда шесть). У клещей органов зрения меньше — до четырёх, и у некоторых видов они вообще отсутствуют.

  1. Количество ног

Как у пауков, так и у взрослых клещей по четыре пары ног, каждая из которых заканчивается двумя-тремя коготками. Однако личинки клещей имеют только шесть конечностей — это важный диагностический признак.

  1. Окрас и внешний вид

Пауки покрыты плотным экзоскелетом и имеют разнообразные окрасы в зависимости от вида. Клещи, как правило, окрашены в коричневые, красноватые, золотистые, чёрные или иссиня-чёрные тона. После насыщения кровью их тело увеличивается и приобретает сероватый оттенок.

Почему важно различать пауков и клещей?

Хотя и те и другие могут вызывать страх, клещи особенно опасны для здоровья человека. Они переносят заболевания, такие как клещевой энцефалит и боррелиоз. Умение вовремя распознать укус и правильно извлечь клеща может предотвратить серьёзные последствия.

При обнаружении укуса клеща необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Признаками укуса могут быть покраснение кожи, бледный ореол вокруг воспалённого участка и тёмная точка в месте прикрепления клеща. Важно не трогать паразита голыми руками, не давить и не обрабатывать химикатами. Извлекать его следует аккуратно: с помощью нитки, пинцета, а лучше — специальным устройством, стараясь не повредить тело клеща.

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#животные #клещи
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