Почему с каждым годом птицы начинают линять все раньше

Птицы проходят через линьку — процесс сбрасывания и обновления перьев, который критически важен для их выживания. Исследование Университета Юты подчеркивает, как этот процесс зависит от изменений климата.

За 13 лет наблюдений за 22 000 пернатых 134 видов на полевой станции Бондермана в Юте орнитологи выяснили: в осеннее время птицы приступают к линьке примерно на сутки ранее каждый год. Это связывают с изменениями климата, особенно влиянием Эль-Ниньо, сказывающегося на сроках миграции и размножения.

Линька весьма значима для улучшения летных качеств и привлечения партнеров. Птицы не хотят линять во время миграции, так как это требует много энергии. Однако весной общих сдвигов в линьке не наблюдается, что может быть связано с тем, что в это время миграция проходит быстрее.

Замедленная осенняя миграция может объяснить более раннюю линьку. Некоторые виды задерживают миграцию, что позволяет им сбрасывать перья раньше.

Исследование подчеркивает важность долгосрочных полевых станций для понимания адаптации птиц к меняющимся условиям окружающей среды.