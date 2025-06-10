Популяцию редкого голубя восстановят с помощью ИИ

Зубчатоклювый голубь, редкий вид, также известный как манумеа, считается “потерянным”: его не удавалось сфотографировать с 2013 года. Однако учёные вновь обнаружили эту птицу, и современные технологии биоакустики могут помочь в её дальнейших поисках.

Зубчатоклювый голубь, редкий вид, также известный как манумеа, считается “потерянным”: его не удавалось сфотографировать с 2013 года. Однако учёные вновь обнаружили эту птицу, и современные технологии биоакустики могут помочь в её дальнейших поисках.

Эта технология была разработана благодаря сотрудничеству фонда Colossal и Samoa Conservation Society.

Зубчатоклювый голубь является национальным символом Самоа, но его численность резко сократилась из-за хищничества инвазивных видов и утраты среды обитания.

Для поиска этих птиц используется система биоакустики с алгоритмами машинного обучения, которая может обнаруживать уникальные звуки зубчатоклювых голубей с точностью до 95 %. Команда создателей ИИ разработала классификатор на основе существующих моделей для более распространённых видов, адаптировав его к редким.

Планируется использовать эти инструменты для поиска птиц и создания биобанка образцов. Это даст возможность клонировать животных для восстановления популяции, если их исчезновение в дикой природе не удастся предотвратить.