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Журналистку осудили за госизмену в Эстонии на шесть лет лишения свободы 4 617

В мире животных
Дата публикации: 11.06.2025
Deutsche Welle
Журналистку осудили за госизмену в Эстонии на шесть лет лишения свободы

Суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с РИА "Россия сегодня", к шести годам лишения свободы по делу о госизмене и нарушении международных санкций

Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы по делу о государственной измене и нарушении международных санкций, сообщает в среду, 11 июня, местное издание ERR.ee.

Суд установил, что в течение нескольких лет Бурцева сотрудничала с российской государственный медиагруппой "Россия сегодня", которое возглавляет попавший под санкции Евросоюза Дмитрий Киселев. По версии обвинения, журналистка писала статьи и предоставляла фотоматериалы для изданий медиагруппы, чем "обеспечивала субъекту санкций доступ к экономическим ресурсам".

Кроме того, считает следствие, Светлана Бурцева контактировала с офицером запаса ФСБ и главой частной разведывательной компании Романом Ромачевым. В ходе расследования также выяснилось, что с 2019 по 2021 год журналистка училась в магистратуре Севастопольского государственного университета в аннексированном Россией Крыму.

Эстонский суд постановил, что и нарушение санкций, и государственная измена были умышленными. Поэтому он удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая просила приговорить Бурцеву к шести годам лишения свободы. Издание ERR.ee уточняет, что пока приговор не вступил в силу и в течение тридцати дней журналистка может подать апелляцию в Таллинский окружной суд.

57-летняя Светлана Бурцева получила гражданство Эстонии путем натурализации в 1994 году. Она находилась под стражей с марта 2024 года.

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#эстония #санкции #суд #свобода слова
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(4)
  • С
    Сарказм
    11-го июня

    Дед, не неси пургу, попробуй сейчас в РФ "поисполнять свои обязанности", посотрудничав с нежелательными организациями, вкупе с госизменой получишь еще обвинения в экстремизме и терроризме и уедешь лет на 15. Учитывая возраст 50+ и милые особенности системы исполнения наказания там, шансы вернуться будут мизерные, так что по итогу это отложенная высшая мера.

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  • Д
    Дед
    Сарказм
    11-го июня

    Не желательные организации, это новостные агентства. любого толка, или все таки реально террористические группы, которые убивают людей? Про журналистов сидящих и не пойманных на терроризме в России не слышал. Здесь же вина человека в том, что он когда то работал с Киселевым и нарушил санкции.

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  • С
    Сарказм
    Сарказм
    11-го июня

    У вас очень плохой слух, в списке нежелательных организаций в РФ если и можно найти террористов, то очень надо постараться, в основном это всякого рода фонды, в также исследовательские институты и ВУЗы, а также СМИ, примеры (взяты навскидку): Новая газета Европа, Медуза, The Insider, Глобальная сеть журналистов-расследователей, радио Свободная Европа/радио Свобода, SOTA media, the Moscow Times, Белсат, Дождь и т.д. список свободно доступен в интернете, всего 234 наименования. И вот буквально сегодня прилетело в ленту: "МВД объявило в розыск по уголовным делам российских журналистов, уехавших из страны: Александра Плющева, Галину Тимченко, Юлию Таратуту, Тихона Дзядко". Все как один террористы и убивали людей, ахась. Правда, надо признать, что конкретно по статье "сотрудничество с нежелательными организациями" сажают немного, в основном отделываются административкой и штрафами, но есть. Например, Анастасию Фаворскую, Сергея Карелина, Константина Габова и Артема Кригера признали виновными в сотрудничестве с медиаресурсами Навального, "сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикациях для ФБК", дали 5,5 лет. А вот про "фейки при армию" сажают давно и с удовольствием, - тут устанешь копипастить, причем сажают как журналистов, так и обычных граждан, за кломментарии, за лайки, за репосты. Из свежачка: Михаилу Зыгарю дали 8,5 лет (заочно) - это ка краз журналист, 28.12.24 - Зеленчукский районный суд Карачаево-Черкессии вынес приговор Таулану Кипкееву. О его деле стало известно 26 апреля 2024 года, оно было связано с антивоенным видео с критикой Владимира Путина и других руководителей России, которое Кипкеев снял на Красной площади и опубликовал в Instragram, 24.12.24 - Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил Александра Закондраева, уехавшего из России, к восьми с половиной годам лишения свободы по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК. Поводом для преследования послужили два поста во «ВКонтакте» со ссылками на новостные сообшения на портале Mail.ru об атаке дронов на Москву и о ракете, сбитой в Таганроге. Обе ссылки Закондраев сопроводил собственными комментариями, обвиняя официальные источники в неадекватном описании событий и игнорировании ущерба, который наносят вооруженные действия гражданским объектам. Правоохранительные органы, а за ними и суд, сочли, что Закондраев распространял недостоверную информацию, сопровождая ее «негативной оценкой группы лиц, обладающих общим признаком “принадлежность к руководству Вооруженных сил Российской Федерации”. Ну и так далее...

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  • Д
    Дед
    11-го июня

    Вот она реальная демократия! 6 ЛЕТ журналисту исполняющими свои обязанности. Россия, ау, свободы прессы в странах прибалтики нет. Америкосам, только этого повода хватило, чтобы начать войну! Это чистая провокация России. Если Россия начнет операцию по освобождению, я считаю, что Россия будет права.

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