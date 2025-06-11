Журналистку осудили за госизмену в Эстонии на шесть лет лишения свободы

Суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с РИА "Россия сегодня", к шести годам лишения свободы по делу о госизмене и нарушении международных санкций

Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы по делу о государственной измене и нарушении международных санкций, сообщает в среду, 11 июня, местное издание ERR.ee.

Суд установил, что в течение нескольких лет Бурцева сотрудничала с российской государственный медиагруппой "Россия сегодня", которое возглавляет попавший под санкции Евросоюза Дмитрий Киселев. По версии обвинения, журналистка писала статьи и предоставляла фотоматериалы для изданий медиагруппы, чем "обеспечивала субъекту санкций доступ к экономическим ресурсам".

Кроме того, считает следствие, Светлана Бурцева контактировала с офицером запаса ФСБ и главой частной разведывательной компании Романом Ромачевым. В ходе расследования также выяснилось, что с 2019 по 2021 год журналистка училась в магистратуре Севастопольского государственного университета в аннексированном Россией Крыму.

Эстонский суд постановил, что и нарушение санкций, и государственная измена были умышленными. Поэтому он удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая просила приговорить Бурцеву к шести годам лишения свободы. Издание ERR.ee уточняет, что пока приговор не вступил в силу и в течение тридцати дней журналистка может подать апелляцию в Таллинский окружной суд.

57-летняя Светлана Бурцева получила гражданство Эстонии путем натурализации в 1994 году. Она находилась под стражей с марта 2024 года.