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Застенчивые альбатросы склонны чаще «разводиться» 0 315

В мире животных
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Застенчивые альбатросы склонны чаще «разводиться»

Некоторые виды птиц, такие как странствующий альбатрос (Diomedea exulans), проявляют удивительную преданность своим партнерам, находя друг друга каждый сезон и преодолевая тысячи миль для встречи с партнером.

Однако недавние исследования показали, что до 24 % птенцов этих альбатросов вырастают под опекой самцов, которые не являются их биологическими отцами. В случае пингвинов этот показатель еще выше — 31 %. Ученые выяснили, что разводы среди альбатросов происходят не из-за поиска лучших партнеров, а скорее из-за личностных качеств и человеческого вмешательства.

С 1959 года исследователи внимательно отслеживают жизнь альбатросов на архипелаге Крозе в Индийском океане, фиксируя, кто с кем спаривается и кто выращивает птенцов. С 2008 года они начали оценивать личностные качества птиц, используя различные методы наблюдения, включая даже плюшевую корову с камерой.

Результаты показали, что застенчивые альбатросы чаще разводились. Это может быть связано с тем, что такие самцы избегают конфликтов в условиях острого дисбаланса полов, вызванного случайным попаданием самок в рыболовные снасти. Более смелые самцы, напротив, проявляют агрессию в борьбе за внимание самок. Таким образом, характер альбатросов влияет на их репродуктивные стратегии и успех в размножении.

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