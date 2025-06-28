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Не любят лысых: в Латвии распространяется новый вид клещей - чего надо бояться? 1 2169

В мире животных
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Не любят лысых: в Латвии распространяется новый вид клещей - чего надо бояться?

В Латвии замечен новый гость — декоративный травяной клещ, который уже успел распространиться по ряду регионов. Об этом рассказал энтомолог Волдемарс Спунгис в интервью журналу «100 хороших советов о здоровье».

По его словам, этот клещ отличается от привычных пастбищных и собачьих собратьев: он крупнее, ярче и предпочитает волосистые участки тела, избегая голой кожи.

«Блошка луговая украшенная известна в Латвии с 2005 года, когда она была впервые обнаружена, и постепенно распространяется по всей территории. Известно, что она присутствует по всему Курземе, по всей Селии и половине Латгалии до Резекне. Ожидается, что она распространится дальше на север и в Видземе. Блошка луговая украшенная пока не встречается в Видземе», — говорит энтомолог, объясняя, что этот клещ переносится крупными млекопитающими, и они пересекают Даугаву выше Екабпилса. Когда животные пересекут Айвиексти, клещ распространится и в Видземе.

Особенность нового клеща в том, что его молодые особи живут в норах животных, а в природе можно встретить только взрослых. Они переносят те же болезни, что и другие виды клещей, и питаются кровью млекопитающих, прячась в их шерсти. «Если нападает на человека, он пытается прикрепиться к волосистой части головы. Эти клещи не любят голую кожу, им нравятся волосы», — говорит Волдемарс Спунгис.

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(1)
  • AK
    Anton Kvaskov
    29-го июня

    По латиски они говорят ??? :-)))

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