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Учёные предсказали вымирание более 500 видов птиц 0 289

В мире животных
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Учёные предсказали вымирание более 500 видов птиц

Более 500 видов птиц могут исчезнуть с Земли в ближайшие сто лет, предупреждают учёные из Университета Рединга. В своём исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology and Evolution, они подчёркивают необходимость срочных мер по сохранению редких видов — от разведения в неволе до восстановления природных ареалов.

По оценке исследователей, если текущие тенденции сохранятся, под угрозой окажутся такие виды, как атлантический тупик (Fratercula arctica), обыкновенная горлица (Streptopelia turtur) и дрофа (Otis tarda). Исчезновение этих птиц может привести к серьёзным сбоям в функционировании экосистем по всему миру.

Авторы описывают ситуацию как «кризис вымирания», беспрецедентный по своим масштабам. Их прогноз показывает, что в течение столетия могут исчезнуть втрое больше видов, чем за последние 500 лет.

Учёные проанализировали данные о 10 000 видов птиц — почти обо всех современных — и использовали сведения Международного союза охраны природы (IUCN) для оценки риска исчезновения. Одним из главных факторов, усиливающих угрозу, стала утрата мест обитания из-за расширения сельского хозяйства и повышения его интенсивности.

Даже при условии, что сегодня удастся устранить такие угрозы, как охота, изменение климата и утрата ареалов, около 250 видов уже находятся на грани вымирания из-за критически малого числа особей и ограниченного распространения.

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