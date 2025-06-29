Как птицы понимают, куда лететь при миграции?

Ежегодно миллиарды пернатых мигрируют, преодолевая тысячи километров. Некоторые виды, вроде полярной крачки, способны налетать столько километров за жизнь, сколько составило бы путешествие к Луне и обратно.

Птицы ориентируются в своих длинных путешествиях с помощью различных чувств. Зрение и обоняние — основные способы, применяемые для навигации. Наши крылатые братья меньшие запоминают знакомые ориентиры типа рек и горных хребтов, а морские в основном доверяют обонянию. Они вдобавок используют светила: дневные мигранты применяют солнечный компас, а ночные — звездный.

Однако в облачную погоду птицы пользуются магниторецепцией — способностью ощущать магнитные поля Земли. Исследования показывают, что изменение магнитных полей нарушает навигацию птиц. Механизм этого процесса остается неясным, но предполагается, что молекула криптохром в глазах птиц играет ключевую роль.

Также существуют теории о рецепторах в клювах, взаимодействующих с магнетитом.