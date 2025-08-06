Новый рекорд: в Великобритании поймали крысу размером с кошку

В мире животных
Дата публикации: 06.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новый рекорд: в Великобритании поймали крысу размером с кошку

Грызуна длиной в 22 дюйма вместе с хвостом, а это почти 56 см, обнаружили в доме на севере Англии. Это самая крупная крыса, которую когда-либо ловили в Великобритании.

Крысу поймал специалист по борьбе с вредителями в районе Норманби, Северный Йоркшир. Предыдущий рекорд установили в 2018 году, когда крысолов из Борнмута обнаружил 21-дюймового грызуна (53,3 см), пишет The Telegraph.

Властей города обвинили в том, что они не занимаются нашествием грызунов, а переложили эту проблему на местных жителей. По оценкам, в стране обитает около 250 млн крыс.

56-сантиметровая крыса — не самая большая, которую когда-либо видели в мире. Шерстистая крыса Босави считается крупнейшим видом грызунов, открытым в джунглях Папуа — Новой Гвинеи в 2009 году. Длина самого крупнейшего представителя этого вида составила 82 см, а вес — около 1,5 кг.

Ученые прогнозируют рост популяции крыс в городах по всему миру. Главная причина этого — изменение климата.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
